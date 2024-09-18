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Sivasspor, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Konyaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde çalışmalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 19:02
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 19:02
Sivasspor, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamalara göre, antrenman teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirildi. Çalışmalara ısınma hareketleri ile başlandı. Ardından, geçiş oyunları, sürat çalışmaları ve taktik maç uygulamaları ile devam etti.

Başkan Bahattin Eken de Antrenmanda

Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken, antrenmanı yakından takip ederek takımın performansını değerlendirdi.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü TÜMOSAN...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü TÜMOSAN...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü TÜMOSAN...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü TÜMOSAN...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü TÜMOSAN...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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