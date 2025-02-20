Sivasspor, Konyaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Konyaspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Net Global Sivasspor, evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Maç öncesi hazırlıklarına devam eden Sivasspor, antrenmanlarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanın teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi. Tesislerde yapılan antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı ve sonrasında pas çalışmaları ile devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Net Global Sivasspor ile TÜMOSAN Konyaspor 22 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.