Sivasspor Kupa Maçına Hazır: Şiran Yıldız SK'yi Konuk Ediyor

Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu maçına hazırlanırken son antrenmanını teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kulüp tesislerinde tamamladı.

Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı; kırmızı-beyazlı ekip pas çalışmaları yapıp taktik maçla idmanı sonlandırdı.

Yeni transfer Aly Malle, takımla ilk çalışmasına katıldı.

Tedavi ve rehabilitasyon süreçleri sağlık ekibi gözetiminde devam eden oyuncular Kamil Fidan ile Luan Campos antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Charis Charisis ve Ahmet Çakmak ise idmanın belirli bölümlerinde yer aldı.

Maç Detayı

Özbelsan Sivasspor ile Şiran Yıldız SK, yarın saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

