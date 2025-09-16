Sivasspor Kupa Maçına Hazır: Şiran Yıldız SK'yi Konuk Ediyor

Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda yarın BG Grup 4 Eylül Stadı'nda Şiran Yıldız SK ile saat 16.00'da oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 14:33
Sivasspor Kupa Maçına Hazır: Şiran Yıldız SK'yi Konuk Ediyor

Sivasspor Kupa Maçına Hazır: Şiran Yıldız SK'yi Konuk Ediyor

Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu maçına hazırlanırken son antrenmanını teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kulüp tesislerinde tamamladı.

Antrenman, ısınma hareketleriyle başladı; kırmızı-beyazlı ekip pas çalışmaları yapıp taktik maçla idmanı sonlandırdı.

Yeni transfer Aly Malle, takımla ilk çalışmasına katıldı.

Tedavi ve rehabilitasyon süreçleri sağlık ekibi gözetiminde devam eden oyuncular Kamil Fidan ile Luan Campos antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Charis Charisis ve Ahmet Çakmak ise idmanın belirli bölümlerinde yer aldı.

Maç Detayı

Özbelsan Sivasspor ile Şiran Yıldız SK, yarın saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda sahasında Şiran Yıldız SK ile yapacağı...

Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda sahasında Şiran Yıldız SK ile yapacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanla tamamladı.

Özbelsan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda sahasında Şiran Yıldız SK ile yapacağı...

İLGİLİ HABERLER

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Başkan Adayı Sadettin Saran yarın AA Spor Masası'nda
2
Beşiktaş, Göztepe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
3
Sivasspor Kupa Maçına Hazır: Şiran Yıldız SK'yi Konuk Ediyor
4
Ziraat Türkiye Kupası: 17-18 Eylül 2. Tur Hakemleri Açıklandı
5
Mustafa Şamil Ekinci, Vefatının 1. Yılında Anıldı
6
ÜNİDES 2025-2026 Başvuruları Başladı — Yerel 75 Bin, Ulusal 125 Bin TL Destek
7
Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa, Samsunspor Deplasmanında (Yeni 19 Mayıs, 20.00)

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa