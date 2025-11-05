Sivasspor, Manisa FK Hazırlıklarını Sürdürdü

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Manisa FK’yı konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşma hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla sürdürdü.

Antrenman Detayları

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen çalışma, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip daha sonra pas ve top koruma çalışmaları yaptı ve idmanı taktiksel oyun ile tamamladı.

Takım, Manisa FK maçının hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

Özbelsan Sivasspor - Manisa FK karşılaşması, 8 Kasım Cumartesi günü saat 13.30’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.

