Sivasspor, Manisa FK Hazırlıklarını Sürdürdü

Özbelsan Sivasspor, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde Manisa FK maçı hazırlıklarını sürdürdü. Karşılaşma 8 Kasım Cumartesi 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 15:22
Sivasspor, Manisa FK Hazırlıklarını Sürdürdü

Sivasspor, Manisa FK Hazırlıklarını Sürdürdü

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında Manisa FK’yı konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşma hazırlıklarını bugün yapılan antrenmanla sürdürdü.

Antrenman Detayları

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen çalışma, ısınma hareketleriyle başladı. Kırmızı-beyazlı ekip daha sonra pas ve top koruma çalışmaları yaptı ve idmanı taktiksel oyun ile tamamladı.

Takım, Manisa FK maçının hazırlıklarına yarın yapılacak antrenmanla devam edecek.

Özbelsan Sivasspor - Manisa FK karşılaşması, 8 Kasım Cumartesi günü saat 13.30’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.

TRENDYOL 1. LİG’İN 13. HAFTASINDA SAHASINDA MANİSA FK’YI KONUK EDECEK OLAN ÖZBELSAN SİVASSPOR...

TRENDYOL 1. LİG’İN 13. HAFTASINDA SAHASINDA MANİSA FK’YI KONUK EDECEK OLAN ÖZBELSAN SİVASSPOR, KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.

TRENDYOL 1. LİG’İN 13. HAFTASINDA SAHASINDA MANİSA FK’YI KONUK EDECEK OLAN ÖZBELSAN SİVASSPOR...

İLGİLİ HABERLER

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konyaspor, Çağdaş Atan ile 1,5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
2
Göbeklitepe Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvası Öncesi Kaptanlar Buluştu
3
Beşiktaş Antalyaspor Maçı Öncesi 3 Eksikle Çalıştı
4
Erkek Voleybol Milli Takımı İslami Dayanışma Oyunları’na Galibiyetle Başladı
5
Uluslararası Nevruz Judo Turnuvası Iğdır'da Başladı
6
Türkiye Basketbol Ligi'nde 22. Hafta Sonuçları Açıklandı
7
Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen Maçı: 21 Kişilik Kamp Kadrosu

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi