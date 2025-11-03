Sivasspor Manisa FK Maçı İçin Antrenmanlara Start Verdi

Sivasspor, Manisa FK maçına hazırlanıyor

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında oynanacak Manisa FK karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından takım pas ve top koruma çalışmaları yaptı; idman dar alan oyunu ile tamamlandı.

Sivasspor hazırlıklara yarın yapılacak idmanla devam edecek.

Maç bilgileri

Özbelsan Sivasspor - Manisa FK karşılaşması, 8 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

