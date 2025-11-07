Sivasspor Manisa FK Maçına Hazır — 8 Kasım'da 4 Eylül'de

Sivasspor, Manisa FK maçına hazır
Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında sahasında Manisa FK yı konuk edecek olan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerinde tamamladı.
Antrenman, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan çalışmada kırmızı-beyazlı ekip, pas ve top koruma üzerine yoğunlaştı ve idmanı duran topla sonlandırdı.
Hazırlıklarını tamamlayan takım, maç saatini beklemek üzere kampa girdi.
Karşılaşma bilgileri
Sivasspor - Manisa FK karşılaşması, 8 Kasım Cumartesi günü saat 13.30’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.
