Sivasspor Manisa FK Maçına Hazır — 8 Kasım'da 4 Eylül'de

Sivasspor, Trendyol 1. Lig 13. haftasında Manisa FK maçının hazırlıklarını tamamladı; kampa giren ekip 8 Kasım 13.30'da Sivas 4 Eylül'de sahaya çıkacak.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 17:22
Sivasspor, Manisa FK maçına hazır

Trendyol 1. Lig’in 13. haftasında sahasında Manisa FK yı konuk edecek olan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerinde tamamladı.

Antrenman, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan çalışmada kırmızı-beyazlı ekip, pas ve top koruma üzerine yoğunlaştı ve idmanı duran topla sonlandırdı.

Hazırlıklarını tamamlayan takım, maç saatini beklemek üzere kampa girdi.

Karşılaşma bilgileri

Sivasspor - Manisa FK karşılaşması, 8 Kasım Cumartesi günü saat 13.30’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.

