Sivasspor, Mehmet Altıparmak ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivaspor, tecrübeli teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaşma sağladı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 17:41
Sivasspor, Mehmet Altıparmak ile Anlaştı

Sivasspor, Mehmet Altıparmak ile anlaştı

Trendyol 1. Lig ekibi teknik direktörünü açıkladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivaspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin şampiyon hoca. 7 kez şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam Mehmet Altıparmak, artık Sivasspor için mücadele edecek." ifadesine yer verildi.

Altıparmak, kariyerinde Amed Sportif Faaliyetler, Serik Belediyespor, Esenler Erokspor, Kocaelispor, Samsunspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Hatayspor'u çalıştırmıştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivaspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak (sağ 2) ile anlaşma sağladı. İmza törenine Sivasspor Kulübü Başkanvekili Burak Özçoban (sağda) ile bazı yöneticiler katıldı.

