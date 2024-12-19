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Sivasspor Ömer Erdoğan ile Yeni Bir Başlangıç Yapıyor

Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Erdoğan, büyük başarılara imza atma hedefinde olduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 15:09
Sivasspor Ömer Erdoğan ile Yeni Bir Başlangıç Yapıyor

Sivasspor, Ömer Erdoğan ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig'in önde gelen ekiplerinden Net Global Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Erdoğan, bu önemli görevi üstlenmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

İlk Hedef: Başarı

Erdoğan, “Bu sorumluluğu bana veren, güvenen, inanan başta kulüp başkanımıza ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum.” diyerek başladığı konuşmasında, Sivasspor camiasının Süper Lig'deki başarılarını gördüğünü ve burada güzel başarılara imza atacaklarına inandığını vurguladı.

Güçlü Bir Ekip ve Taraftar Desteği

Erdoğan, devre arası yaklaşırken zamanlarının kısıtlı olduğunun bilincinde olduklarını belirtti. “Kendime ve ekibime güveniyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle burada çok güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, ilk maçın kendileri için büyük bir önem taşıdığını söyleyerek, taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Transfer Stratejisi

Göreve yeni başladığını belirten Erdoğan, mevcut takım yapısını yakından tanımak için zamana ihtiyaç duyduğunu ifade etti. “Bize katkı sağlayacak oyuncular kazandırmamız lazım.” diyerek, transfer stratejilerine de değindi. Altyapıya önem veren bir teknik direktör olduğunu vurgulayan Erdoğan, Sivasspor'un son yıllardaki tecrübeli transferler ile bu konuda bir avantajı olduğunu belirtti.

Başkan Eken'den Destek Mesajı

Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken, görevine veda eden teknik direktör Bülent Uygun’a teşekkür ederek, Ömer Erdoğan’ın Türk futbolundaki değerine dikkat çekti. “Cumartesi sahamızda oynayacağımız Samsunspor maçında Sivas'ın gücünü tüm futbol camiasına gösterelim.” diyerek taraftara seslendi.

Toplantının ardından Erdoğan ve Eken, sezon sonuna kadar geçerli olan sözleşmeyi imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile sezon...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile sezon...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

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