Sivasspor, Pendikspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Sivasspor, Osman Zeki Korkmaz yönetiminde Atko Grup Pendikspor maçına hazırlanıyor; top koruma çalışmaları ve çift kale maç yapıldı. Karşılaşma 31 Ağustos 19.00'da.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 20:53
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 21:05
Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Antrenman Detayları

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki antrenmanda, top koruma çalışmaları ve çift kale maç yapıldı. Takım, hazırlıklarını yoğun ve tempolu bir şekilde sürdürüyor.

Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Maç Bilgileri

Atko Grup Pendikspor ile Özbelsan Sivasspor, 31 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Pendik Stadyumu'nda karşılaşacak.

