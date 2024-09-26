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Sivasspor, RAMS Başakşehir ile Karşılaşıyor

Sivasspor, Süper Lig'de RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Mücadele yarın, saat 20.00'de başlayacak.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 12:03
Sivasspor, RAMS Başakşehir ile Karşılaşıyor

Sivasspor, Süper Lig'de RAMS Başakşehir'i Ağırlıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın akşam RAMS Başakşehir takımını sahasında konuk edecek. Karşılaşma, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.

Mücadele Öncesi Son Hazırlıklar

Sivasspor, yarınki maç için antrenman yaparak hazırlıklarını tamamlayacak. Kırmızı-beyazlı ekipte, maç öncesinde Rey Manaj, Alaaddin Okumuş ve Alex Pritchard sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

İlk 6 Haftada Durum

Sivas temsilcisi, sezonun ilk 6 haftasında iki galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet alarak toplamda 2 puanla mücadele etti. Taraftarlar, evlerinde keyifli bir maç izlemek için stadyumu doldurmayı planlıyor.

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