Sivasspor, RAMS Başakşehir ile Karşılaşıyor

Sivasspor, Süper Lig'de RAMS Başakşehir'i Ağırlıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın akşam RAMS Başakşehir takımını sahasında konuk edecek. Karşılaşma, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.

Mücadele Öncesi Son Hazırlıklar

Sivasspor, yarınki maç için antrenman yaparak hazırlıklarını tamamlayacak. Kırmızı-beyazlı ekipte, maç öncesinde Rey Manaj, Alaaddin Okumuş ve Alex Pritchard sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

İlk 6 Haftada Durum

Sivas temsilcisi, sezonun ilk 6 haftasında iki galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet alarak toplamda 2 puanla mücadele etti. Taraftarlar, evlerinde keyifli bir maç izlemek için stadyumu doldurmayı planlıyor.