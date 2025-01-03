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Sivasspor, Rey Manaj'ın Sözleşmesini 1,5 Yıl Uzattı

Sivasspor, Rey Manaj ile olan sözleşmesini 1,5 yıl uzattı. Kulüp başkanı Bahattin Eken önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 23:02
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 23:04
Sivasspor, Rey Manaj'ın Sözleşmesini 1,5 Yıl Uzattı

Sivasspor'da Rey Manaj ile Yeni Anlaşma

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, genç futbolcusu Rey Manaj'ın sözleşmesini 1,5 yıl uzattı. Kulüp, bu önemli gelişmeyi resmi açıklama ile duyurdu.

Sözleşmedeki Değişiklikler

Açıklamada, kulüp başkanı Bahattin Eken'in Rey Manaj ile yapılan görüşmenin ardından mevcut sözleşmesinde bulunan "20 maç oynama" maddesinin kaldırıldığı belirtildi. Bu değişiklik sonrası, Rey Manaj ile 1,5 yıllık yeni bir anlaşma sağlandı.

Başkan Eken'den Açıklama

Bahattin Eken, yeni sözleşme süreci ile ilgili yaptığı açıklamada, "Rey Manaj, sadece attığı gollerle değil, sahadaki mücadeleci ruhuyla da Sivasspor camiasının sevgisini kazandı. Onunla birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza inancımız tam. Taraftarımızın desteğiyle Manaj'ın formamızı daha büyük zaferlere taşıyacağına eminim. Yeni anlaşmanın hem Rey Manaj hem de Net Global Sivasspor'a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun kırmızı-beyazlı formamız altında nice başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz," ifadelerini kullandı.

Bu yeni sözleşme ile birlikte, Sivasspor taraftarları Rey Manaj'dan daha fazla başarı bekliyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da Rey Manaj'ın sözleşmesi 1,5 yıl...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da Rey Manaj'ın sözleşmesi 1,5 yıl uzatıldı.

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