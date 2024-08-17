Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sivasspor Rey Manaj Transferi Hakkında Resmi Açıklama Yaptı

Sivasspor, Rey Manaj'ın transferine dair çıkan spekülasyonları yalanladı ve resmi açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 22:27
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 22:27
Sivasspor Rey Manaj Transferi Hakkında Resmi Açıklama Yaptı

Sivasspor'dan Rey Manaj İle İlgili Açıklama

Sivasspor Kulübü, son günlerde transfer haberlerinde adı geçen oyuncusu Rey Manaj hakkında önemli bir açıklama yaptı.

Asılsız Dedikodulara Yanıt

Kulüpten yapılan açıklamada, Rey Manaj'ın transferiyle ilgili olarak çıkan haberlerin doğru olmadığı ifade edildi. Açıklamada, "Son günlerde basında ve sosyal medyada futbolcumuz Rey Manaj'ın transferi hakkında çıkan asılsız haberlere istinaden, camiamızı ve kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur,” denildi. Resmi Teklif Olmadığını Belirtti

Ayrıca, kulüp, "Rey Manaj ile ilgili hiçbir kulüpten resmi bir transfer teklifi gelmemiştir," açıklamasında bulundu. Taraftarlara ve spor kamuoyuna, yalnızca kulübün resmi kanallarından yapılan duyurulara güvenmeleri gerektiği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı