Sivasspor Rey Manaj Transferi Hakkında Resmi Açıklama Yaptı

Sivasspor'dan Rey Manaj İle İlgili Açıklama

Sivasspor Kulübü, son günlerde transfer haberlerinde adı geçen oyuncusu Rey Manaj hakkında önemli bir açıklama yaptı.

Asılsız Dedikodulara Yanıt

Kulüpten yapılan açıklamada, Rey Manaj'ın transferiyle ilgili olarak çıkan haberlerin doğru olmadığı ifade edildi. Açıklamada, "Son günlerde basında ve sosyal medyada futbolcumuz Rey Manaj'ın transferi hakkında çıkan asılsız haberlere istinaden, camiamızı ve kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur,” denildi. Resmi Teklif Olmadığını Belirtti

Ayrıca, kulüp, "Rey Manaj ile ilgili hiçbir kulüpten resmi bir transfer teklifi gelmemiştir," açıklamasında bulundu. Taraftarlara ve spor kamuoyuna, yalnızca kulübün resmi kanallarından yapılan duyurulara güvenmeleri gerektiği belirtildi.