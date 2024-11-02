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Sivasspor, Rizespor'u 2-1 Devirerek Zirveye Yükseldi

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 15:53
Sivasspor, Rizespor'u 2-1 Devirerek Zirveye Yükseldi

Trendyol Süper Lig'de Önemli Karşılaşma

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, Net Global Sivasspor, kendi sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip, zorlu mücadeleyi 2-1'lik skorla galip tamamladı.

Maçın Gelişimi

Karşılaşmanın 49. dakikasında, Net Global Sivasspor eşitliği sağladı. Ev sahibi ekibin ceza sahası dışından kazandığı serbest vuruşta, topun başına Sonko geçti. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Grbic'in sağından ağlara gitti ve durum 1-1 oldu.

61. dakikada ise Sivasspor öne geçti. Uğur Çiftçi'nin sol kanattan yaptığı ortada, ceza sahasında topla buluşan Sonko, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere göndererek skoru 2-1 yaptı.

Sonuç

Maçın geri kalan bölümünde başka gol olmayınca, Net Global Sivasspor karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı ve önemli bir üç puan elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Net Global Sivasspor ile Çaykur Rizespor, BG Grup 4 Eylül...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Net Global Sivasspor ile Çaykur Rizespor, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'da Azizbek Turgunboev (sağda) rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Net Global Sivasspor ile Çaykur Rizespor, BG Grup 4 Eylül...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Net Global Sivasspor ile Çaykur Rizespor, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'da Azizbek Turgunboev (sağda) rakibiyle mücadele etti.

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