Sivasspor, Samuel Moutoussamy ile Anlaştı

Sivasspor, Samuel Moutoussamy'yi Kadrosuna Ekledi

Trendyol Süper Lig takımlarından Net Global Sivasspor, transfer çalışmalarına devam ederken, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Samuel Moutoussamy'yi bünyesine kattı. Kulübün yaptığı açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla geçici süreli bir anlaşma sağlandığı bildirildi.

İmza Töreni Yapıldı

Moutoussamy, transfer sürecinin sonrasında Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken’in katıldığı bir imza töreninde kendisini 2 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Samuel Moutoussamy'nin Kariyeri

Paris'te 12 Ağustos 1996'da dünyaya gelen Moutoussamy, futbol hayatına ACBB altyapısında başladı. Daha sonra Montrouge FC, Lyon ve Fortuna Sittard takımlarında forma giyen oyuncu, önceki sezon Nantes takımında mücadele etti. Kariyeri boyunca 215 maça çıkan Moutoussamy, bu süreçte 7 gol ve 7 asist ile katkıda bulundu.

Milli Takım Başarıları

Moutoussamy, Kongo Demokratik Cumhuriyeti milli takımında ise toplamda 37 kez forma giymiştir.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Kongolu futbolcu Samuel Moutoussamy'yi renklerine bağladı. Sivas'a gelen Moutoussamy, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'in (sağda) katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Kongolu futbolcu Samuel Moutoussamy'yi renklerine bağladı. Sivas'a gelen Moutoussamy, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'in (sağda) katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Kongolu futbolcu Samuel Moutoussamy'yi renklerine bağladı. Sivas'a gelen Moutoussamy, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'in (sağda) katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Kongolu futbolcu Samuel Moutoussamy'yi renklerine bağladı. Sivas'a gelen Moutoussamy, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'in (sağda) katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Kongolu futbolcu Samuel Moutoussamy'yi renklerine bağladı. Sivas'a gelen Moutoussamy, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'in (sağda) katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Kongolu futbolcu Samuel Moutoussamy'yi renklerine bağladı. Sivas'a gelen Moutoussamy, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'in (sağda) katıldığı imza töreninde kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.