Sivasspor, Serikspor maçının gelirini Filistin'e bağışlıyor

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 9. hafta Serikspor maçından elde edilecek tüm geliri Gazze'deki Filistin halkına bağışlayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 21:47
Sivasspor, Serikspor maçının gelirini Filistin'e bağışlıyor

Sivasspor, Serikspor maçının gelirini Filistin'e bağışlıyor

Yönetim Kurulu kararıyla Gazze'ye destek

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında oynayacağı Serikspor karşılaşmasından elde edilecek tüm gelirleri, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkına bağışlayacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor Yönetim Kurulu kararının "Gazze'deki Soykırıma Sessiz Kalma" sloganı kapsamında alındığı ve bu adımla Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalınmayacağı vurgulandı. Açıklamada, elde edilecek gelirlerin doğrudan Filistin'e gönderileceği belirtildi.

Ayrıca müsabaka öncesinde bir koreografi gösterisi düzenleneceği duyuruldu. Kulüp, taraftarlara hem takıma destek vermek hem de Filistin halkının yanında olunduğunu göstermek için BG Grup 4 Eylül Stadyumu'na davet çağrısı yaptı: "Tüm taraftarlarımızı, hem takımımıza destek olmak hem de Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek için BG Grup 4 Eylül Stadyumu’na bekliyoruz."

İLGİLİ HABERLER

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mehmet Sadık Vefa Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Oldu
2
Süper Lig 7. hafta hakemleri açıklandı
3
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu Rövanş Maçları Tamamlandı
4
Sivasspor, Serikspor maçının gelirini Filistin'e bağışlıyor
5
Gaziantep FK, Samsunspor Hazırlıklarına Devam Etti - 27 Eylül
6
Beşiktaş, Kocaelispor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
7
A Milli Erkek Voleybol Takımı 2025 Dünya Şampiyonası'nda Tarihi 6. Sıra

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Emeklilikte Büyük Değişim: Bağ-Kur'da 9000 Gün 7200'e İniyor

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim