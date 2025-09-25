Sivasspor, Serikspor maçının gelirini Filistin'e bağışlıyor

Yönetim Kurulu kararıyla Gazze'ye destek

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında sahasında oynayacağı Serikspor karşılaşmasından elde edilecek tüm gelirleri, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkına bağışlayacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor Yönetim Kurulu kararının "Gazze'deki Soykırıma Sessiz Kalma" sloganı kapsamında alındığı ve bu adımla Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz kalınmayacağı vurgulandı. Açıklamada, elde edilecek gelirlerin doğrudan Filistin'e gönderileceği belirtildi.

Ayrıca müsabaka öncesinde bir koreografi gösterisi düzenleneceği duyuruldu. Kulüp, taraftarlara hem takıma destek vermek hem de Filistin halkının yanında olunduğunu göstermek için BG Grup 4 Eylül Stadyumu'na davet çağrısı yaptı: "Tüm taraftarlarımızı, hem takımımıza destek olmak hem de Filistin halkının yanında olduğumuzu göstermek için BG Grup 4 Eylül Stadyumu’na bekliyoruz."