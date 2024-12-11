Sivasspor, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cuma günü Sipay Bodrum FK'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına aralıksız devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından, geçiş oyunları üzerinde çalışan kırmızı-beyazlı ekip, koşu ve taktik maç ile idmanı tamamladı.

Son Hazırlıklar Tamamlanıyor

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenman ile maç hazırlıklarını tamamlayarak Bodrum'a hareket edecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cuma günü Sipay Bodrum FK'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Alex (solda) ve Rodrigues de katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Cuma günü Sipay Bodrum FK'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmana Alex (solda) ve Rodrigues de katıldı.