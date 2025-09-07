DOLAR
Sivasspor, SMS Grup Sarıyer Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor

Özbelsan Sivasspor, Osman Zeki Korkmaz yönetiminde SMS Grup Sarıyer maçına hazırlıklarını sürdürdü; bazı futbolcular milli kamplarda bulunuyor.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 19:38
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 19:43
Sivasspor, SMS Grup Sarıyer Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Sarıyer Hazırlıklarını Tesislerde Sürdürdü

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında SMS Grup Sarıyer ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, maç hazırlıklarını kulüp tesislerinde yoğun tempoda devam ettirdi.

Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Çalışma iki grup halinde sürdü; bir grup dayanıklılık koşuları yaparken diğer grup pozisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi. Teknik ekip, takımın kondisyon ve taktik uyumuna odaklandı.

Milli Takımdaki Futbolcular Maç Hazırlığında Yer Almadı

Milli takım kamplarında bulunan Emirhan Başyiğit, Yiğit Baynazoğlu ve Samuel Moutoussamy antrenmanda yer almadı.

Özbelsan Sivasspor ile SMS Grup Sarıyerspor arasındaki karşılaşma, 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında SMS Grup Sarıyer ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

