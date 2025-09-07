Sivasspor, SMS Grup Sarıyer Maçı Öncesi Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Sarıyer Hazırlıklarını Tesislerde Sürdürdü
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında SMS Grup Sarıyer ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, maç hazırlıklarını kulüp tesislerinde yoğun tempoda devam ettirdi.
Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Çalışma iki grup halinde sürdü; bir grup dayanıklılık koşuları yaparken diğer grup pozisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.
Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi. Teknik ekip, takımın kondisyon ve taktik uyumuna odaklandı.
Milli Takımdaki Futbolcular Maç Hazırlığında Yer Almadı
Milli takım kamplarında bulunan Emirhan Başyiğit, Yiğit Baynazoğlu ve Samuel Moutoussamy antrenmanda yer almadı.
Özbelsan Sivasspor ile SMS Grup Sarıyerspor arasındaki karşılaşma, 13 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
