Sivasspor Süper Lig'de 3 Maçtır Galibiyete Hasret Kalıyor

Sivasspor Süper Lig'de Kayıplarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında, Net Global Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'ye 2-1 yenilerek galibiyet hasretini sürdürdü. Bu sonuçla birlikte, kırmızı-beyazlılar son 3 lig karşılaşmasında da galip gelemedi.

Son olarak ligin 21. haftasında, evinde Bellona Kayserispor'u 5-2 mağlup eden Sivasspor, daha sonra çıktığı 3 lig maçından başka bir galibiyet çıkartamadı. Bu süreçte, 22. haftada deplasmanda Eyüpspor'a 1-0 ve 23. haftada evinde Beşiktaş'a 2-0 kaybederek kötü formunu sürdürdü.

Ligin 24. haftasında Gaziantep FK'ye 2-1 mağlup olan Sivasspor, ligdeki puan hasretini bu maçla bir kez daha sonlandıramadı.

Geride kalan periyotta, toplamda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak sadece 23 puan toplayabilen Sivas temsilcisi, artık bir çıkış arayışında.

Sivasspor, ligdeki bir sonraki mücadelesinde, 25. haftada evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.