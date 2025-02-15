Sivasspor Süper Lig'de 3 Maçtır Galibiyete Hasret Kalıyor

Sivasspor, Süper Lig 24. haftasında Gaziantep FK'ye 2-1 yenilerek 3. maçında da galibiyet alamadı.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 16:20
Sivasspor Süper Lig'de 3 Maçtır Galibiyete Hasret Kalıyor

Sivasspor Süper Lig'de Kayıplarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında, Net Global Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'ye 2-1 yenilerek galibiyet hasretini sürdürdü. Bu sonuçla birlikte, kırmızı-beyazlılar son 3 lig karşılaşmasında da galip gelemedi.

Son olarak ligin 21. haftasında, evinde Bellona Kayserispor'u 5-2 mağlup eden Sivasspor, daha sonra çıktığı 3 lig maçından başka bir galibiyet çıkartamadı. Bu süreçte, 22. haftada deplasmanda Eyüpspor'a 1-0 ve 23. haftada evinde Beşiktaş'a 2-0 kaybederek kötü formunu sürdürdü.

Ligin 24. haftasında Gaziantep FK'ye 2-1 mağlup olan Sivasspor, ligdeki puan hasretini bu maçla bir kez daha sonlandıramadı.

Geride kalan periyotta, toplamda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak sadece 23 puan toplayabilen Sivas temsilcisi, artık bir çıkış arayışında.

Sivasspor, ligdeki bir sonraki mücadelesinde, 25. haftada evinde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spor Toto Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Serdar Seymen Hayatını Kaybetti
2
ÇİMSA ÇBK Mersin, OGM Ormanspor'u Deplasmanda Yenerek 5. Galibiyetini Aldı
3
Amed Sportif Faaliyetler, Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 3-2 Yenerek Zafere Ulaşıyor
4
Ziraat Bankkart, Altekma'yı 3-0 Mağlup Ederek Öne Geçti
5
Arkas Spor, TÜRŞAD'ı 3-0 Geçti!
6
THY Avrupa Ligi CEO'su: NBA'in Avrupa'da Lig Kurma Planı Mantıksız
7
Corendon Alanyaspor, Hatayspor Maçına Hazır

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor