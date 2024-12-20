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Sivasspor, Süper Lig'de Samsunspor'u Ağırlıyor

Sivasspor, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Samsunspor'u evinde konuk edecek. Maç saat 16.00'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 12:14
Sivasspor, Süper Lig'de Samsunspor'u Ağırlıyor

Sivasspor, Süper Lig'de Samsunspor'u Ağırlıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Reeder Samsunspor ile karşılaşacak. Maç, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve hakem Ali Şansalan tarafından yönetilecek.

Takım Hazırlıklarını Tamamlıyor

Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Ardından, kulüp tesislerinde kampa girecekler.

Sakatlık ve Cezalar

Sivasspor'da bu önemli maçta kırmızı kart cezalısı Uros Radakovic, sarı kart cezalısı Azizbek Turgunboev ve sakatlığı bulunan Jan Bieganski forma giyemeyecek.

Lig Durumu

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde şimdiye kadar 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak toplamda 18 puan topladı.

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