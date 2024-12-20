Sivasspor, Süper Lig'de Samsunspor'u Ağırlıyor
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın sahasında Reeder Samsunspor ile karşılaşacak. Maç, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve hakem Ali Şansalan tarafından yönetilecek.
Takım Hazırlıklarını Tamamlıyor
Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Ardından, kulüp tesislerinde kampa girecekler.
Sakatlık ve Cezalar
Sivasspor'da bu önemli maçta kırmızı kart cezalısı Uros Radakovic, sarı kart cezalısı Azizbek Turgunboev ve sakatlığı bulunan Jan Bieganski forma giyemeyecek.
Lig Durumu
Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde şimdiye kadar 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak toplamda 18 puan topladı.