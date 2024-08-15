Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un Kızı Hastaneye Kaldırıldı

Sivasspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun'un Kızı Acil Tedavi Altında

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun, şeker komasına girerek hastaneye kaldırıldı. 28 yaşındaki Almina, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan özel bir hastaneye tedavi için yetiştirildi.

Yoğun Bakımda Tedavi Görüyor

Almina Tude Uygun'un yoğun bakımda devam eden tedavisinin ciddiyeti hakkında çeşitli bilgiler edinildi. Bülent Uygun'un bu durum sebebiyle izne ayrıldığı ve Trendyol Süper Lig 2. haftasında gerçekleştirilecek olan Bellona Kayserispor maçında takımın başında olamayacağı öğrenildi.

Yardımcı Antrenörler Görev Alacak

Bu süre zarfında kırmızı-beyazlı ekibin maç için hazırlıklarını Sefer Yılmaz ve Mehmet Yozgatlı gibi yardımcı antrenörler üstlenecek.