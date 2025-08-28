DOLAR
Sivasspor Teknik Direktörü Korkmaz'tan Taraftara Sabır Çağrısı

Osman Zeki Korkmaz, zor bir dönemin ardından ikinci devrede bambaşka bir Sivasspor vaat etti; taraftarlardan sabır ve destek istedi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 19:20
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 19:46
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor'un teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz, kulüp tesislerinde antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada taraftarlardan zaman ve sabır istedi.

Korkmaz, sezon başında zor bir dönem geçireceklerini söylediğini anımsatarak, ligde alınan sonuçların ve oluşan görüntünün kimseyi memnun etmediğini belirtti. 'Buradaki bu vazgeçmiş görüntüyü asla kabul etmiyoruz. Teknik adam olarak buradaki sorumluluk bendedir. Sivasspor maç kaybedebilir ama böyle vazgeçmiş bir görüntü veremez.' diye konuştu.

Milli maçlar nedeniyle lige verilecek arada kadrolarına bir veya iki oyuncu katmak istediklerini ifade eden Korkmaz, 'Artık ondan sonra yüzde 100 değerlendirme yapabiliriz. Çok büyük bir beklenti varken şu anki manzara herkesin canını sıkıyor. Canımızın sıkılacağı kısa bir dönem olacak. Sonrasında ikinci devrede bambaşka bir konumda olacağımızı, bambaşka bir plan yapacağımızı ya da bambaşka şeylerden bahsedeceğimizi şimdiden söyleyebilirim.' dedi.

Korkmaz, mevcut kadronun ve puan durumunun gerçek Sivasspor'u yansıtmadığını vurguladı: 'Birkaç hafta içinde bu iş rayına girecek. Çok kısa sürede, bir adım attıktan sonrası çok rahat gelecek. Şu anki pek çok şey fiziksel, taktiksel, yetenekle alakalı değil, psikolojik. Yani kaybetmeye alışmış, arka arkaya düşmüş bir takımın "yine mi kaybedeceğiz?" psikolojisi var. Hayır, yine kaybetmeyeceğiz. Bir yerde yumruğu vuracağız, ayağımız yere basacak ve gerisini getireceğiz.'

Antrenman ve Hazırlıklar

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, idmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmanda kırmızı-beyazlı ekip taktik maç yaptı.

Sivasspor'un yeni transferi Valon Ethemi de antrenmanda yer aldı.

Atko Grup Pendikspor ile Özbelsan Sivasspor, 31 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da Pendik Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Atko Grup Pendikspor ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

