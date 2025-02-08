Sivasspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan: Talihsizlikler Yaşıyoruz

Sivasspor'un Yenilgisi Sonrası Erdoğan'dan Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'a 2-0 yenilen Net Global Sivasspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, mağlubiyetin üzüntü verici olduğunu ifade etti. Erdoğan, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, bu skorun kendileri için beklenmeyen bir sonuç olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, "Maçın tam kontrolü bizdeyken talihsiz bir gol yedik. Mağlubiyeti hak etmeyen bir futbol sergilediğimize inanıyorum," dedi. Ayrıca, takımda yaşanan sakatlıkların mücadelelerini zorlaştırdığını belirterek, Ziya Erdal ve Tolga Ciğerci'nin sakatlanmasının sıkıntılı bir durum oluşturduğunu vurguladı.

Sakatlık Sıkıntıları ve Gelecek Hedefler

Takımda yaşanan sakatlıkların, özellikle Garry Rodrigues ve Samba Camara'nın uzun süreli sakatlıklarıyla birleşince, işlerinin zorlaştığını kaydeden Erdoğan, "Elimizdeki olan oyuncularımızla mücadeleye devam edeceğiz. Deplasmanda galip gelmek için çaba sarf etmemiz gerekiyor," ifadesini kullandı.

Ömer Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşanan hükmen mağlubiyetin ardından motive olmalarının bu maça olan arzularını artırdığını belirtti. "1 puan için değil, 3 puan için sahaya çıktık. Önümüzdeki dönem için gerekli başvuruları yaptık," dedi.

Erdoğan'dan Maç Saati Açıklaması

Beşiktaş taraftarının maç saatine ilişkin eleştirilerine de yanıt veren Erdoğan, maç saatinin yayıncı kuruluş ve federasyon tarafından belirlendiğini belirtti. Eski Sivas’ın soğuklarının artık olmadığını söyleyerek, sosyo-medya üzerinden yapılan eleştiriler hakkında, "Sağlık riski oluşturacak bir durum yoktu," ifadesini ekledi.

Erdoğan, "Bugünkü koşullarda oyuncu sağlığını riske atmam mümkün değil. Her türlü olumsuzluğa rağmen, mücadelemizi sürdüreceğiz. Önümüzdeki günler önem taşıyor," diyerek sözlerini tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-0 yenilen Net Global Sivasspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-0 yenilen Net Global Sivasspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.