Sivasspor Trabzonspor Maçına Hazır

Sivasspor, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Kulüpten alınan bilgilere göre, takım teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde antrenmanlarını tamamladı.
Çalışmalar ve Takım Kampa Giriyor
Yapılan antrenmanda, kırmızı-beyazlı oyuncular pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın ardından futbolcular, kulüp tesislerinde kampa girdi.
Maç Bilgileri
Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanacak olan mücadele, yarın saat 19.15'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda gerçekleşecek.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında yarın Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana futbolculardan Ziya Erdal da katıldı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında yarın Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana futbolculardan Ziya Erdal da katıldı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında yarın Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana futbolculardan Ziya Erdal da katıldı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında yarın Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana futbolculardan Ziya Erdal da katıldı.