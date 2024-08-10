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Sivasspor Trabzonspor Maçına Hazır

Sivasspor, Trabzonspor ile oynayacağı maça tüm hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 21:11
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 21:16
Sivasspor Trabzonspor Maçına Hazır

Sivasspor, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in açılış maçında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Kulüpten alınan bilgilere göre, takım teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde antrenmanlarını tamamladı.

Çalışmalar ve Takım Kampa Giriyor

Yapılan antrenmanda, kırmızı-beyazlı oyuncular pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmanın ardından futbolcular, kulüp tesislerinde kampa girdi.

Maç Bilgileri

Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanacak olan mücadele, yarın saat 19.15'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda gerçekleşecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında yarın Trabzonspor ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında yarın Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana futbolculardan Ziya Erdal da katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında yarın Trabzonspor ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında yarın Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana futbolculardan Ziya Erdal da katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında yarın Trabzonspor ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında yarın Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana futbolculardan Ziya Erdal da katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında yarın Trabzonspor ile...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında yarın Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana futbolculardan Ziya Erdal da katıldı.

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