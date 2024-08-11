Sivasspor-Trabzonspor Maçının Ardından TFF Başkanvekili'nden Açıklamalar

Sivasspor-Trabzonspor Maçının Ardından TFF Açıklamaları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, #Sivasspor ve #Trabzonspor arasında oynanan ve golsüz sona eren maçın ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.

Futbolda Adalet, Birlik ve Beraberlik

Otyakmaz, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında gerçekleşen bu karşılaşmanın ardından stat çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Futbolda adaleti, birliği ve beraberliği sağlamak en büyük görevimiz" şeklinde konuştu.

Güzel Bir Tesadüf

Maçın Sivasspor ve Trabzonspor arasında oynanmasının güzel bir tesadüf olduğunu ifade eden Otyakmaz, "Bu beraberliğin şehrimiz için çok iyi olduğunu gördük. Maç öncesinde Trabzonspor taraftarlarının şehirde gezdiklerini görmek gerçekten özlenen bir tabloyu ortaya çıkardı" dedi.

Önemli İşler ve Gelecek Planları

Otyakmaz, Sivasspor Yönetim Kurulu'nun elinden geleni yaptığını ve yeni transferlerin sahaya olumlu katkılar sunduğunu belirtti. Gözünün arkada olmadığını vurgulayan Otyakmaz, "Önümüze baktığımızda çok önemli işlerimiz var. Bu nedenle futbolun adaletini, birliğini ve beraberliğini sağlamak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah Allah bize yardım eder" diye konuştu.