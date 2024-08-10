Sivasspor, Trabzonspor'u Ağırlıyor

Sivasspor, Süper Lig'de Trabzonspor'u Konuk Ediyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2023-2024 sezonunun ilk haftasında, yarın kendi sahasında Trabzonspor ile mücadele edecek.

Müsabakanın Detayları

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda gerçekleşecek olan bu heyecan dolu karşılaşma, saat 19.15'te başlayacak. Maçın hakemi ise Cihan Aydın olarak belirlendi.

Antrenman ve Kamp Hazırlıkları

Sivasspor, bugün yapacağı basına ve taraftara kapalı antrenman ile Trabzonspor maçı için son hazırlıklarını tamamlayacak. Mücadelenin ardından futbolcular, kulüp tesislerinde kampa girecek.