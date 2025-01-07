Sivasspor'u 1-0 Yenerek Kupaya Galibiyetle Başladık

Sivasspor'a Karşı Zorlu Galibiyet

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Net Global Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş, kazandığı için büyük bir mutluluk yaşıyor. Maçın ardından yapılan basın toplantısında, Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, galibiyet sonrası düşüncelerini paylaştı.

İyi Bir Performans Sergiledik

Okta, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleştirdiği açıklamada, kupadaki ilk maçlarının önemli olduğunu belirtti. Zor bir maç olacağını önceden tahmin ettiklerini ifade eden Okta, "Bu maç öncesinde oyuncularımızla yaptığımız güreşmede, onlardan gerek taktik anlamında, gerekse oyun içerisinde yapacakları şeylerle ilgili istediklerimizin hemen hemen tamamını ilk yarıda uyguladık" dedi.

İlk Yarıda Üstün Performans

Karşılaşmanın ilk yarısında gol bulduklarını belirten Okta, sözlerine şöyle devam etti: "Topun hakimiyeti tamamen bizdeydi. İyi bir ilk yarı geçirdik. Ancak ikinci yarıda, özellikle 60. dakikadan itibaren daha fazla topu rakibe verdik. Oyuncularımız biraz geri çekildi; rakibi daha önde tutalım istiyorduk ama son haftalardaki skorlardan dolayı skoru koruma içgüdüsüyle biraz kendi sahamızda kaldık."

Mutluyuz ve Yola Devam Edeceğiz

Sonuç olarak kazandıklarını vurgulayan Okta, "Ama sonuçta kazandık. Kazandığımız için çok mutluyuz. Yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Beşiktaş, bu galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'ndaki mücadeleye olumlu bir başlangıç yapmış oldu.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Net Global Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik sorumlu Halim Okta, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ilk hafta maçında Net Global Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik sorumlu Halim Okta, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.