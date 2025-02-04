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Sivasspor'un Deplasman Performansı Hayal Kırıklığı Yaratıyor

Sivasspor, deplasmanda yalnızca 7 puan toplayarak taraftarlarını üzüyor. Beşiktaş maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncular sıkıntı yaratıyor.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 11:12
Sivasspor'un Deplasman Performansı Hayal Kırıklığı Yaratıyor

Sivasspor'un Deplasmanda Yüzü Gülmüyor

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında, deplasmanda ikas Eyüpspor'a 1-0 yenilen Net Global Sivasspor, evinde sergilediği başarılı performansa rağmen dış sahada başarısız bir dönem geçiriyor.

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Kırmızı-beyazlı ekip, ligde geride kalan süreçte 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak 23 puana ulaştı. Sahasında 11 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmalarda 16 puan topladı. Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor'u 3-2, Çaykur Rizespor'u 2-1 ve Bellona Kayserispor'u 5-2 mağlup etti. Üstelik, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Reeder Samsunspor ile mücadelelerinde golsüz berabere kalırken, Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldılar.

Deplasmandaki Başarısızlıklar

Ancak, deplasmanda oynadığı 10 karşılaşmanın yalnızca 2'sini kazanabilen Sivasspor, 1 kez berabere kaldı ve 7 kez mağlup oldu. Dış sahadaki galibiyetlerini ise Bellona Kayserispor'a 2-1 ve Adana Demirspor'a 4-2 karşı elde etti. Ayrıca, TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kaldılar. Deplasmanda, Beşiktaş'a 2-0, Göztepe'ye 3-2, Fenerbahçe'ye 4-0, Onvo Antalyaspor'a 2-1, Sipay Bodrumspor'a 2-0, Trabzonspor'a 4-0 ve ikas Eyüpspor'a 1-0 yenildi.

Geçen Sezonun Gerisinde

Bu sezonun başında teknik direktörlük koltuğuna Bülent Uygun'u oturtan Sivasspor, kötü sonuçların ardından Ömer Erdoğan'ı göreve getirdi. İlk 21 maçta 23 puan toplayarak 15. sırada kendisine yer buldu. Lige olan katkısı geçtiğimiz sezona göre oldukça düşük, maç başı 1,09 puan ortalamasına sahip.

Cezalı ve Sakat Oyuncular Sorun Yaratıyor

Sivasspor, 23. hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu mücadele öncesinde, Uros Radakovic ve Murat Paluli'nin cezalı olması, ekibin moralini bozuyor. Ayrıca, Uğur Çiftçi, Fode Koita, Emrah Başsan, Garry Rodrigues ve Samba Camara'nın sakatlıkları da teknik ekibin planlarını zorlaştırıyor.

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