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Sivasspor'un Devre Arası Kamp Programı Açıklandı

Sivasspor, devre arası kampına Antalya Belek'te başlayacak. Kamp 27 Aralık'ta başlayıp 5 Ocak'ta sona erecek.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 14:54
Sivasspor'un Devre Arası Kamp Programı Açıklandı

Sivasspor'un Kamp Planı Belli Oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, devre arası kamp programını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Reeder Samsunspor ile oynanan mücadelenin ardından futbolculara 5 gün izin verildi.

Sivasspor, 27 Aralık Cuma akşamı Antalya Belek'te toplanarak, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde devre arası kampına start verecek. 10 gün sürecek olan kamp, 5 Ocak Pazar günü sona erecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, kamp sonrasında Sivas'a dönecek ve Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki ilk hafta karşılaşmasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maç için hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürecek.

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