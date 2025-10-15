Sivasspor'un Önceliği Play-Off: Korkmaz'tan Keçiörengücü Mesajı

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, öncelikli hedeflerinin play-off'a kalmak olduğunu ve Keçiörengücü maçına hazırlandıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 19:02
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, kırmızı-beyazlı takımın öncelikli hedefinin play-off'a kalmak olduğunu vurguladı. Antrenman öncesinde basın mensuplarına konuşan Korkmaz, milli arayı yoğun çalışmalarla değerlendirdiklerini söyledi.

Hazırlıklar ve sakatların dönüşü

Korkmaz, ligin 10. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçının zorlu geçeceğini belirterek, “Keçiörengücü karşılaşmasının hazırlıklarına başladık. Uzun bir aradan sonra tam kadroya yakın bir kadroyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Badji uzun bir sakatlıktan sonra geri döndü. Bugünden itibaren biraz daha maç için özel taktiksel antrenmanlar yapacağız.” dedi.

Korkmaz, takımın lig başlangıcının beklenen düzeyde olmadığını ancak şu an daha toparlanmış ve olgun bir Sivasspor görüntüsü sergilediklerini söyledi. “Rakibe fazla pozisyon vermeden, gol fırsatı vermeden oynuyoruz. Tüm Sivaslıların, Sivasspor'u yürekten seven insanların beklediği gibi, bizim de gördüğümüz gibi asla es geçmiyoruz. Bundan sonra artık üzerine koyarak gidecek bir Sivasspor olacak.” ifadelerini kullandı.

Hedef net: Play-off

Teknik direktör, sakat futbolcuların dönmesinden memnun olduklarını belirterek, “Badji sakatlıktan geri döndü. Avramovski ile Charisis'in durumu iyi. Memnun olduğumuz konu da 15 gündür yoğun çalışıyoruz. En azından Charisis ile Avramovski bu maçta daha formda olacaklar. Bu iki isim hücum omurgasının kritik oyuncuları.” değerlendirmesinde bulundu.

Korkmaz, takımdaki hedefi netleştirerek, “Keçiören maçına özel söylemeyeceğim, bundan sonra Sivasspor'un hedefi içeride ya dışarıda maçı kazanmaktır. 5 hafta sonra da sorsanız aynı soruyu aynı şeyi söyleyeceğim” dedi. Ayrıca, her maça kazanmak için çıktıklarını vurgulayarak, “Bizim hedefimiz maçı kaybetmeden bitirmek değil, maçı kazanmak.” şeklinde konuştu.

Sezon başında kulübün ekonomik dengelerini toparlamayı da hedeflediklerini anlatan Korkmaz, Süper Lig'den düşmenin getirdiği yükün yeni kurulan kadro ile hafifletildiğini söyledi ve sözlerini, “Sivasspor olarak asıl hedefimiz, öncelikli olarak play-off'un içinde olmak. Şimdi o olgunluğu sağlarsak oraya geldikten sonra tekrar hedefi revize edebiliriz. Ama şu anki önceliğimiz play-off'a kalmak.” diyerek tamamladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, deplasmanda oynayacakları Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana Bekir Böke de katıldı.

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor