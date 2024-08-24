Sivasspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Hakem Eleştirisi

Sivasspor'un Eyüpspor Maçının Ardından

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında mücadele eden Net Global Sivasspor, sahasında Eyüpspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımın performansından ve hakem yönetiminden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Takım Kadrosuna Yönelik Eleştiriler

Uygun, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşen toplantıda seyircilere çağrıda bulunarak, "Elimizdeki kadro yapısı bu. Üç gün önce transfer ettiğimiz oyuncularımız şu anda yeterince hazır değil. Bu süreçte mücadele eden genç oyunculara destek olunmalı." ifadelerini kullandı.

Maçın Hakemini Eleştirdi

Eyüpspor'un maçtaki golüne vurgu yapan Uygun, "Mükemmel bir gol attılar, ancak sonrasında biz de pozisyonları değerlendiremeyince maçı kaybettik." diyerek sözlerine devam etti. Uygun, hakemle ilgili olarak ise, "Maçın hakemi çok küçük bir yönetim gösterdi. VAR uygulaması da yanlış yorumlar içeriyor. Penaltı olarak değerlendirilen pozisyonda, topa vurmadan önce yapılan faulü görmezden geliyorlar. Hakem, maçtaki tüm kritik kararları aleyhimize kullandı ve bu, takımın oyun temposunu olumsuz etkiledi." dedi.

Gelecek İçin Takviyeler Gerekiyor

Bülent Uygun, kadronun genç oyunculardan oluşması ve eksikliklerinin altını çizerek, "Sezona 8 ilk 11'de oynayabilecek 12 genç çocukla başladık. Takviyelere ihtiyacımız var. Hakemlerin işi, maçı adil bir şekilde yönetmek olmalı. MHK maçları değerlendirir ve hakemlerin performansını gözden geçirir." şeklinde açıklamalarını tamamladı.

Trendyol Süper Ligin 3. haftasında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ile karşılaştı. Mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan Net Global Sivasspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Ligin 3. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'u 1-0 mağlup eden ikas Eyüpspor'un Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, galip geldikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Trendyol Süper Ligin 3. haftasında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ile karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'dan Keita (solda) rakibi ile mücadele etti.

Trendyol Süper Ligin 3. haftasında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ile karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'dan Keita (solda) rakibi ile mücadele etti.

Trendyol Süper Ligin 3. haftasında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ile karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'dan Keita (solda) rakibi ile mücadele etti.

Trendyol Süper Ligin 3. haftasında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ile karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'dan Keita (solda) rakibi ile mücadele etti.

Trendyol Süper Ligin 3. haftasında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ile karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'dan Keita (solda) rakibi ile mücadele etti.

Trendyol Süper Ligin 3. haftasında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ile karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'dan Keita (solda) rakibi ile mücadele etti.

Trendyol Süper Ligin 3. haftasında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ile karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'dan Keita (solda) rakibi ile mücadele etti.

Trendyol Süper Ligin 3. haftasında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ile karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'dan Keita (solda) rakibi ile mücadele etti.

Trendyol Süper Ligin 3. haftasında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ile karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'dan Keita (solda) rakibi ile mücadele etti.