Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sivasspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Hakem Eleştirisi

Bülent Uygun, Eyüpspor maçını değerlendirdi. Hakem yönetimini eleştirerek, kadro eksikliklerine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 23:08
Sivasspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun'dan Hakem Eleştirisi

Sivasspor'un Eyüpspor Maçının Ardından

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında mücadele eden Net Global Sivasspor, sahasında Eyüpspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, takımın performansından ve hakem yönetiminden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Takım Kadrosuna Yönelik Eleştiriler

Uygun, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşen toplantıda seyircilere çağrıda bulunarak, "Elimizdeki kadro yapısı bu. Üç gün önce transfer ettiğimiz oyuncularımız şu anda yeterince hazır değil. Bu süreçte mücadele eden genç oyunculara destek olunmalı." ifadelerini kullandı.

Maçın Hakemini Eleştirdi

Eyüpspor'un maçtaki golüne vurgu yapan Uygun, "Mükemmel bir gol attılar, ancak sonrasında biz de pozisyonları değerlendiremeyince maçı kaybettik." diyerek sözlerine devam etti. Uygun, hakemle ilgili olarak ise, "Maçın hakemi çok küçük bir yönetim gösterdi. VAR uygulaması da yanlış yorumlar içeriyor. Penaltı olarak değerlendirilen pozisyonda, topa vurmadan önce yapılan faulü görmezden geliyorlar. Hakem, maçtaki tüm kritik kararları aleyhimize kullandı ve bu, takımın oyun temposunu olumsuz etkiledi." dedi.

Gelecek İçin Takviyeler Gerekiyor

Bülent Uygun, kadronun genç oyunculardan oluşması ve eksikliklerinin altını çizerek, "Sezona 8 ilk 11'de oynayabilecek 12 genç çocukla başladık. Takviyelere ihtiyacımız var. Hakemlerin işi, maçı adil bir şekilde yönetmek olmalı. MHK maçları değerlendirir ve hakemlerin performansını gözden geçirir." şeklinde açıklamalarını tamamladı.

Trendyol Süper Ligin 3. haftasında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ile karşılaştı. Mücadeleden...

Trendyol Süper Ligin 3. haftasında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ile karşılaştı. Mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan Net Global Sivasspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Ligin 3. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'u 1-0 mağlup eden ikas...

Trendyol Süper Ligin 3. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor'u 1-0 mağlup eden ikas Eyüpspor'un Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, galip geldikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Trendyol Süper Ligin 3. haftasında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ile karşılaştı. Bir...

Trendyol Süper Ligin 3. haftasında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ile karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'dan Keita (solda) rakibi ile mücadele etti.

Trendyol Süper Ligin 3. haftasında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ile karşılaştı. Bir...

Trendyol Süper Ligin 3. haftasında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ile karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'dan Keita (solda) rakibi ile mücadele etti.

Trendyol Süper Ligin 3. haftasında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ile karşılaştı. Bir...

Trendyol Süper Ligin 3. haftasında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ile karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'dan Keita (solda) rakibi ile mücadele etti.

Trendyol Süper Ligin 3. haftasında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ile karşılaştı. Bir...

Trendyol Süper Ligin 3. haftasında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ile karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'dan Keita (solda) rakibi ile mücadele etti.

Trendyol Süper Ligin 3. haftasında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ile karşılaştı. Bir...

Trendyol Süper Ligin 3. haftasında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ile karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'dan Keita (solda) rakibi ile mücadele etti.

Trendyol Süper Ligin 3. haftasında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ile karşılaştı. Bir...

Trendyol Süper Ligin 3. haftasında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ile karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'dan Keita (solda) rakibi ile mücadele etti.

Trendyol Süper Ligin 3. haftasında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ile karşılaştı. Bir...

Trendyol Süper Ligin 3. haftasında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ile karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'dan Keita (solda) rakibi ile mücadele etti.

Trendyol Süper Ligin 3. haftasında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ile karşılaştı. Bir...

Trendyol Süper Ligin 3. haftasında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ile karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'dan Keita (solda) rakibi ile mücadele etti.

Trendyol Süper Ligin 3. haftasında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ile karşılaştı. Bir...

Trendyol Süper Ligin 3. haftasında Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ile karşılaştı. Bir pozisyonda Sivasspor'dan Keita (solda) rakibi ile mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!