Sivasspor'un Yeni Transferi: Keita Balde

Sivasspor'un Keita Balde ile İmza Töreni

Trendyol Süper Lig'in önde gelen takımlarından Net Global Sivasspor, kadrosunu güçlendirmek adına önemli bir transfere imza attı. Senegalli golcü Keita Balde, kulüple anlaştığı bildirildi.

Sözleşme Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki forvet oyuncusu ile yapılan görüşmeler sonucunda, Balde Sivas'a gelerek Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken’in de katıldığı bir etkinlikte 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Futbol Kariyeri

8 Mart 1995'te İspanya'da doğan Keita Balde, futbol hayatına CF Damm altyapısında başladı ve ardından Barcelona alt yapısında eğitim aldı. Kariyeri boyunca Lazio, Monaco, Inter, Sampdoria, Cagliari, Spartak Moskova ve Espanyol gibi önemli kulüplerde forma giydi.

İstatistikleri

Balde, toplamda 342 maçta mücadele etti ve 81 gol atmayı başardı. Bunun yanı sıra 47 asist yaparak takım arkadaşlarına destek oldu. Uluslararası arenada ise Senegal millî takımı ile 40 kez formasını terletti.

Sivasspor, bu transferle birlikte yeni sezon için iddialı bir kadro oluşturmayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Senegalli golcü oyuncu Keita Balde'yi renklerine bağladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Senegalli golcü oyuncu Keita Balde'yi renklerine bağladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Senegalli golcü oyuncu Keita Balde'yi renklerine bağladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Senegalli golcü oyuncu Keita Balde'yi renklerine bağladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Senegalli golcü oyuncu Keita Balde'yi renklerine bağladı.