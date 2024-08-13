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Sivasspor'un Yeni Transferi Keita Balde Sağlık Kontrolünden Geçti

Sivasspor'un yeni golcüsü Keita Balde, sağlık muayenesinden geçen ilk aşamaları başarıyla tamamladı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 09:29
Sivasspor'un Yeni Transferi Keita Balde Sağlık Kontrolünden Geçti

Sivasspor'un Yeni Transferi Sağlık Kontrolünden Geçti

Trendyol Süper Lig'in güçlü takımlarından Net Global Sivasspor, yeni transferi Keita Balde'nin sağlık kontrollerini başarıyla tamamladığını açıkladı.

Sağlık Kontrollerinin Detayları

Kırmızı-beyazlı ekibin yaptığı resmi yazıya göre, geçtiğimiz günlerde Sivasspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan golcü oyuncu, Sivas Medicana Hastanesi'nde sağlık muayenesinden geçti.

İlk olarak kan tetkiklerinin yapıldığı Balde, ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji gibi çeşitli bölümlerde detaylı muayene edildi.

Sonuçlar Olumlu

Sporcunun sağlık kontrol süreci, radyoloji ve kardiyak testlerin ardından tamamlandı ve olumlu sonuçlar alındı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un yeni transferi Keita Balde, sağlık...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un yeni transferi Keita Balde, sağlık kontrolünden geçti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un yeni transferi Keita Balde, sağlık...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un yeni transferi Keita Balde, sağlık kontrolünden geçti.

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