Sivasspor'un Yeni Transferi Samuel Moutoussamy Sağlık Kontrolünde

Trendyol Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Net Global Sivasspor, yeni transferi Samuel Moutoussamy ile sözleşme imzaladı. Orta saha oyuncusu Moutoussamy, Sivas'ta yer alan Medicana Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Sağlık Kontrolleri Gerçekleşti

Sivasspor kulübünden yapılan açıklamaya göre, Moutoussamy'nin sağlık taraması oldukça kapsamlıydı. İlk olarak kan tetkikleri yapılan oyuncunun, ardından çeşitli bölümlerde muayeneleri gerçekleştirildi.

Muayene ve Radyolojik Testler

Ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilen Samuel Moutoussamy, sağlık kontrollerini radyoloji ve kardiyak test ile tamamladı. Geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un yeni transferi Samuel Moutoussamy, sağlık kontrolünden geçti.