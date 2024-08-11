Sivasspor ve Trabzonspor Berabere Kaldı

Trendyol Süper Lig'de Beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında karşı karşıya gelen Net Global Sivasspor ve Trabzonspor, zorlu mücadelenin ardından 0-0'lık eşitlikle sahadan ayrıldı.

Önemli Anlar

Karşılaşmanın 50. dakikasında, Pritchard sol kanattan güzel bir atak yaptı ve Turgunboev'e pas verdi. Turgunboev’in kaleye sert şutunu, direk üstünden auta gitti.

54. dakikada ise Visca, sağ kanattan yaptığı ortada, Bardhi ile tehlike yarattı ama top yine yandan dışarı gitti.

61. dakikada, Murat Paluli’nin sağ kanattan yaptığı ortayı, Uğur Çiftçi etkili bir vuruşla değerlendirmek istedi, fakat top üst direğe çarparak auta çıktı.

66. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan yaptığı ortada Turgunboev’in sert vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır güçlükle kornere çeldi.

Maçın ilerleyen dakikalarında, 81. dakikada Menig sağ kanattan hızla ilerledi ve Pritchard'la buluştu. Pritchard'ın ceza yayı bölgesinden yaptığı sert vuruş, Uğurcan Çakır tarafından yine kornere gönderildi.

Sonuç olarak

Karşılaşma, etkili ataklara rağmen golsüz sona erdi ve her iki takımda sahadan 1 puanla ayrıldı.