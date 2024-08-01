Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor'un Yeni Sezon Hazırlıkları

EMS Yapı Sivasspor, başarılı bir sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, sıkı bir çalışma ortamı sundu.

Antrenman Detayları

Antrenman, ısınma koşusu ile başladı. Futbolcular, dar alanda yaptıkları çalışma sonrası, koordinasyon ve dripling becerilerini geliştirmek için çeşitli egzersizler gerçekleştirdi.

İdman, yarı sahada düzenlenen taktik oyun ile sona erdi. Bu şekilde hem fiziksel hem de stratejik hazırlıklarını pekiştiren futbolcular, yeni sezona en iyi şekilde hazırlanıyor.

Bülent Uygun'un Doğum Günü Kutlaması

Bu önemli günde, bazı basın mensupları ve bir grup taraftar, teknik direktör Bülent Uygun'un doğum gününü pasta keserek kutladı. Bu samimi kutlama, ekip ruhunu daha da pekiştirdi.