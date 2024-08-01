Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

EMS Yapı Sivasspor, antrenmanlarına hız kesmeden devam ederken teknik direktör Bülent Uygun'un doğum günü kutlandı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 19:16
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 19:16
Sivasspor Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Sivasspor'un Yeni Sezon Hazırlıkları

EMS Yapı Sivasspor, başarılı bir sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, sıkı bir çalışma ortamı sundu.

Antrenman Detayları

Antrenman, ısınma koşusu ile başladı. Futbolcular, dar alanda yaptıkları çalışma sonrası, koordinasyon ve dripling becerilerini geliştirmek için çeşitli egzersizler gerçekleştirdi.

İdman, yarı sahada düzenlenen taktik oyun ile sona erdi. Bu şekilde hem fiziksel hem de stratejik hazırlıklarını pekiştiren futbolcular, yeni sezona en iyi şekilde hazırlanıyor.

Bülent Uygun'un Doğum Günü Kutlaması

Bu önemli günde, bazı basın mensupları ve bir grup taraftar, teknik direktör Bülent Uygun'un doğum gününü pasta keserek kutladı. Bu samimi kutlama, ekip ruhunu daha da pekiştirdi.

İLGİLİ HABERLER

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta ucuza arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

KPSS puanı olana TTK'da yüksek maaş ile memur olma şansı! İşte istenen belgeler

Ağustos’ta başvuran öğrenciye Eylül’de 1.000 TL destek! Hem 9 ay verilecek

Garanti Bankası bombanın pimini çekti! 37.000 TL kazanma hakkı sizin olabilir

15 Ağustos'ta eklenecek! Maaşlarda yarı yarıya artışa imza atıldı

TEDAŞ KPSS'siz memur alımı için gerekli belgeler ve başvuru detayları açıklandı

Erken kalkan yol alacak! Ayçiçek yağı 70 TL'den düştü o markete koşan kapacak

81 ilde memur alımı başladı! Ziraat Bankası o maaşa en az lise mezunu 770 personel arıyor

Bakan Işıkhan esnek çalışma modelini açıklamıştı! İlk imzalar atıldı: İstedikleri yerden çalışacaklar

İşçilere sabah sabah yeni müjde! Maaşlar 15.000 TL artacak artarken, meclisten 10.000 TL ikramiye onayı verildi

Personel alım ilanında son dakika değişiklik! Alımlar iptal edildi

IPhone almak istemeyene Milli Emlak’ta ucuza arsa: O ilde yaşayana büyük müjde

En az lise mezunu genç adaylar dikkat! Yüksek maaş ile banka personeli olma kapısı açıldı