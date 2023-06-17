Sivasspor'da Yeni Yönetim Belirlendi

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Rukiye Toy ve Hakan Aksu, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve delegelerin katılımıyla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda, yönetim ile denetim kurulu raporları okunup, bilanço ibra edildi.

Vali Şimşek, burada yaptığı konuşmada, her zaman Sivasspor'un yanında olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise bugüne kadar yönetimde görev alan yöneticilere teşekkür ederek, yeni yönetime başarı diledi.

Milletvekilleri Toy, Aksu ve Karasu da yeni seçilen yönetim kuruluna başarı dileyerek, her zaman Sivasspor'un yanında olduklarını ifade etti.

Otyakmaz ise Sivasspor'un örnek bir kulüp olduğunu belirterek, "Sivasspor delegeleri ve yönetim kurulu, ligimizin örnek bir camiasıdır. Kulübümüz UEFA kulüp lisans sürdürülebilirlik ilkelerine uyum sağlayan, kulüp internet sitesinde her yıl incelenmiş ve denetimden geçmiş mali tablolarını yayınlayan bir kulüptür. İçerisinde bulunduğumuz dönemde Sivasspor da ekonomik krizlerden etkilenmiş olup, gelirin Türk lirası, giderlerin büyük bir bölümünün döviz üzerinden olması ve kurdaki aşırı artışın etkisiyle maliyetler öngörülemeyecek şekilde artmıştır." ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde etkin bir çalışma gerçekleştireceklerini vurgulayan Otyakmaz, "3 yıllık yönetim sürecimizde faaliyetlerimizi taraftarımıza tam olarak anlatamadığımız ve etkili bir iletişim kuramadığımız noktasında gelen eleştirilere hak veriyorum. Zira oluşan bu boşluğu spekülasyonlar ve dedikodular doldurdu. Yeni dönemde etkin ve profesyonel bir iletişim çalışması yürüteceğimizin bilinmesini isterim." dedi.

Genel kurulda gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından tek listeyle gidilen seçimde Mecnun Otyakmaz, yeni yönetim kuruluyla 3 yıllığına tekrar başkan seçildi.