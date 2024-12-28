Sivassporlu Futbolcular Laktat Testine Tabi Tutuldu

Trendyol Süper Lig takımlarından Net Global Sivasspor, Antalya kampının 2. gününde futbolcularına laktat testi uyguladı. Kulüpten yapılan açıklamada, bu testlerin sporcuların dayanıklılık seviyeleri, form durumları ve nabız değerlerinin ölçülmesi amacıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Kamp Ortamında Bireysel Değerlendirme

Testler, 4 grup halinde yapıldı ve futbolcular hakkında detaylı bilgiler toplandı. Bireysel yükleme ve dayanıklılık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen testler sırasında, futbolculardan alınan kan örnekleri de analiz edildi. Böylelikle oyuncuların fiziksel performansları ve ihtiyaç duydukları alanlar belirlendi.

Kırmızı-beyazlı ekip, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. Takımın kamp sürecindeki bu testler, sezon boyunca gösterecekleri performans açısından önemli bir veriyi ortaya koyuyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Antalya kampının 2. gününde laktat testine tabi tutuldu. Testlerde, sporcuların dayanıklılık seviyeleri, form durumları ve nabız değerleri ölçüldü. Bireysel yükleme ve dayanıklılık çalışmalarını kapsayan testlerde, futbolculardan alınan kan örnekleri de analiz edildi. Antrenmana Menig (solda), Bekir Böke (sağda) katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Antalya kampının 2. gününde laktat testine tabi tutuldu. Testlerde, sporcuların dayanıklılık seviyeleri, form durumları ve nabız değerleri ölçüldü. Bireysel yükleme ve dayanıklılık çalışmalarını kapsayan testlerde, futbolculardan alınan kan örnekleri de analiz edildi. Antrenmana Menig (solda), Bekir Böke (sağda) katıldı.