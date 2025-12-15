DOLAR
Siverek Kadınspor, Erzincan Gençler Gücü'nü 10-0 Yendi

Siverek Kadınspor, Türkiye 2. Bayanlar Ligi C Grubu'nda Erzincan Gençler Gücü'nü 10-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 09:03
C Grubu'nda farklı skor: Liderliğini perçinledi

Türkiye 2. Bayanlar Ligi C Grubu'nda oynanan maçta Siverek Kadınspor, ev sahibi Erzincan Gençler Gücü'nü sahadan 10-0 yenerek rakibini puansız bıraktı.

Müsabakaya hızlı başlayan Siverek takımı, ilk dakikalardan itibaren baskısını kurdu ve ilerleyen dakikalarda atak oyununu sürdürdü. İlk yarıda Batu Aren Baturay (3), Hayrunnisa Turan (2), Dilara Erkan ve Rabia Yılmaz'ın golleriyle devre 7-0 tamamlandı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Siverek, Şevin Yaruk ve Zeynep Naz Abbasoğlu ile skorı 9-0'a taşıdı. Karşılaşmanın kapanış golünü atan ise Rabia Yılmaz oldu; bu, hem oyuncunun ikinci hem de takımın 10. golüydü.

Bu sonuçla Siverek Kadın Futbol Takımı, sezonun en farklı galibiyetini alarak puanını 13'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Öte yandan Erzincan Gençler Gücü ligde henüz puanla tanışamadı.

