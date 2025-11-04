Sivrice'de 'Atatürk ve Gençlik Koşusu' ile Spor ve Gençlik Coşkusu

Sivrice'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Atatürk ve Gençlik Koşusu, öğrenciler ve öğretmenlerin yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik detayları

Koşu, Sivrice Belediyesi Kültür Merkezi önünden başlayıp, Hazarbaba Dağı manzarası eşliğinde sürdü. Spor ve Sağlıklı Yaşam temasıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar hem keyifli anlar yaşadı hem de sporun birleştirici gücünü deneyimledi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Özdal Akdemir ile birlikte Şube Müdürleri Emrah Altuntaş ve Metin Akın da katılarak öğrencilerle birlikte koşuya eşlik etti.

Yetkilinin açıklaması

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özdal Akdemir, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Gençlerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimini desteklemek, sağlıklı yaşam bilincini kazandırmak için bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, sporla güçlenen bir gençlik yetiştirmeyi hedefliyoruz".

Etkinlik, katılımcılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

