Sivrice'de 'Atatürk ve Gençlik Koşusu' ile Spor ve Gençlik Coşkusu

Sivrice'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Atatürk ve Gençlik Koşusu', Hazarbaba manzarasında öğrenciler ve öğretmenlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 15:21
Sivrice'de 'Atatürk ve Gençlik Koşusu' ile Spor ve Gençlik Coşkusu

Sivrice'de 'Atatürk ve Gençlik Koşusu' ile Spor ve Gençlik Coşkusu

Sivrice'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Atatürk ve Gençlik Koşusu, öğrenciler ve öğretmenlerin yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik detayları

Koşu, Sivrice Belediyesi Kültür Merkezi önünden başlayıp, Hazarbaba Dağı manzarası eşliğinde sürdü. Spor ve Sağlıklı Yaşam temasıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılar hem keyifli anlar yaşadı hem de sporun birleştirici gücünü deneyimledi.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Özdal Akdemir ile birlikte Şube Müdürleri Emrah Altuntaş ve Metin Akın da katılarak öğrencilerle birlikte koşuya eşlik etti.

Yetkilinin açıklaması

İlçe Milli Eğitim Müdürü Özdal Akdemir, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Gençlerimizin fiziksel ve ruhsal gelişimini desteklemek, sağlıklı yaşam bilincini kazandırmak için bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, sporla güçlenen bir gençlik yetiştirmeyi hedefliyoruz".

Etkinlik, katılımcılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

SİVRİCE’DE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN "ATATÜRK VE GENÇLİK KOŞUSU"...

SİVRİCE’DE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN "ATATÜRK VE GENÇLİK KOŞUSU", ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLERİN YOĞUN KATILIMIYLA RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

SİVRİCE’DE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN "ATATÜRK VE GENÇLİK KOŞUSU"...

İLGİLİ HABERLER

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray'ın Ajax Kadrosu Açıklandı — Şampiyonlar Ligi 4. Hafta
2
Türkiye Kadın 7'li Ragbi Milli Takımı Avrupa Trophy'de Şampiyon Oldu
3
Kocaelispor - Galatasaray: Hodri Meydan 130 desibel rekorunu deneyecek
4
Elazığspor-Ankaraspor biletleri satışta — 5 Kasım'ta kağıt biletler
5
Recep Durul: Ödemeler gecikmeli de olsa yapılıyor — Kocaelispor açıklaması
6
Manisa FK, Özbelsan Sivasspor Maçı İçin Hazırlıklara Başladı

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?