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Siyah-beyazlılarda büyük sevinç! Beşiktaş'ın Milot Rashica transferini KAP'a bildirdi!

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Siyah-beyazlılarda büyük sevinç! Beşiktaş'ın Milot Rashica transferini KAP'a bildirdi!
Beşiktaş, Milot Rashica transferini tamamladı. İstanbul'a getirilen oyuncuyla sözleşme imzalamaya hazırlanan siyah-beyazlı ekip, söz konusu transferi KAP'a bildirdi.

Milot Rashica, bir süredir görüşme halinde olduğu Beşiktaş'la sözleşme işlemlerini tamamlamak için İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, İngiltere'nin Norwich kentinden kalkan uçağa bindi ve Atatürk Havalimanı'na geldi.

Burada, Siyah-Beyazlı kulübün asbaşkanlık görevini yürüten Emre Kocadağ ile birlikte hem diğer kulüp yetkilileri hem de taraftarlar tarafından karşılandı. Rashica, gazetecilere verdiği demeçte çok mutlu olduğunu belirterek "Burada olduğum için heyecanlıyım." ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş'ın Milot Rashica transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş, yarın sağlık kontrolünden geçecek olan Milot Rashica ile bir sözleşme imzalayacak. Norwich City'den Beşiktaş'a transfer olan Milot Rashica, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giymiş ve Süper Lig ile Türkiye Kupası'nda yer aldığı toplam 30 maçta 6 gol kaydetmişti.

Siyah-Beyazlı kulüp tarafından KAP'a yapılan açıklamada, Milot Rashica'nın transferi için görüşmelere başlandığı belirtilirken açıklamanın içeriğinde "Profesyonel oyuncu Milot Rashica'nın transferi için Norwich City FC ile görüşme başlatılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş yönetimi, Kosovalı oyuncu için ayrıldığı kulübü Norwich City'e 5 milyon euro bonservis bedeli ödemesi yapacak. 27 yaşındaki oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra Beşiktaş ile 4 yıllığına bir sözleşme imzalayacak.

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