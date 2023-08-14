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Siyah beyazlılardan transfer müjdesi! O isimle üç senelik anlaşma imzalandı

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Siyah beyazlılardan transfer müjdesi! O isimle üç senelik anlaşma imzalandı
Transfer yarışı heyecanla devam ediyor! Beşiktaş bombayı patlattı! Tüm detaylar haberimizde.

Büyük tanımlar şampiyonluk yarışında önde olmak için yıldız transferler yapmaya devam ediyor. Bu sefer transfer haberi siyah beyazlılardan geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. 

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİNİ PATLATTI 

Sezona güçlü başlamak için uzun zamandır takımların transfer yarışları sürüyor. Siyah beyazlı takım Alex Oxlade-Chamberlain ile anlaştı. Kulüp yıldız futbolcuyla 3 senelik anlaşma imzaladı ve 2.5 milyon Euro kazanması kararlaştırıldı. 29 yaşındaki İngiliz futbolcu 20 yaşında 12 milyon pound ödeme alarak Arsenal ile anlaşma imzaladı. 

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Yıldız futbolcu 2017 senesinde Liverpool transferi sonrasında önemli başarılara imza attı ve 2018-2019 sezonunda diz sakatlığı geçirerek kariyerine ara vermek zorunda kaldı. Liverpool Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası gibi çok önemli maçlarda forma giyen genç oyuncu geçen sezon 13 maça çıktı.

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