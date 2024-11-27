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Slavia Prag-Fenerbahçe Maçına Doğru: Trpisovsky'dan Mourinho'ya Övgüler

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, Fenerbahçe maçı öncesi takımını değerlendirdi ve Mourinho'ya duyduğu saygıyı dile getirdi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 20:17
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 20:17
Slavia Prag-Fenerbahçe Maçına Doğru: Trpisovsky'dan Mourinho'ya Övgüler

Slavia Prag-Fenerbahçe Maçına Doğru: Trpisovsky'dan Mourinho'ya Övgüler

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Slavia Prag'da teknik direktör Jindrich Trpisovsky, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Trpisovsky, "Çok büyük bir antrenör ve büyük bir takımla karşılaşacağız" diyerek karşılaşmanın ciddiyetine dikkat çekti.

Zor Bir Maç Bekliyoruz

Fortuna Arena'da gerçekleşen basın toplantısında, 48 yaşındaki teknik adam, yarınki maçın zorluğuna vurgu yaptı. Sarı-lacivertli takımın güçlü kadrosuna da atıfta bulunan Trpisovsky, özellikle Edin Dzeko'yu kariyerinin başlarından beri tanıdığını belirtti. "Teplice'de oynadığı dönemi hatırlıyorum. Çok başarılı bir futbolcu. Forvet oyuncuları geç yaşta gelişiyor ama Dzeko çok erken bir başarı gösterdi." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Hücum Gücü

Trpisovsky, Fenerbahçe'nin ofansif özelliklerine dikkat çekerek, "Hücum futbolunu çok iyi oynuyorlar. Akıllı oyuncuları var ve sürekli gol pozisyonuna giriyorlar" şeklinde konuştu. Yarınki maçta Fenerbahçe'nin özel oyuncularına dikkat edeceklerini belirten tecrübeli teknik adam, takımının savunma oyuncuları adına önemli bir test olacağını kaydetti.

Mourinho ile Oynamak Bir Şeref

Trpisovsky, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho ile karşılaşacak olmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti. "Mourinho, dünya çapında tanınan bir isim. Onunla oynamak, kariyerimde bir dönüm noktası olacak." dedi.

Ölüm Kalım Meselesi Değil

Takımının geçmişteki rakiplerinin kalitesine sarf ederek, Trpisovsky, "Şu ana kadar oynadığımız rakipler iyi takımlardı. Yarın da elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Ama bu maçı ölüm kalım meselesi olarak görmüyoruz. Taraftarlarımızın önünde güzel bir oyun sergilemek istiyoruz." şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

İlk Gol Kritik

Basın toplantısında yer alan futbolcu Ivan Schranz, "İlk golü atan büyük bir avantaj elde edecektir" diyerek maçın gidişatı üzerinde golün önemine dikkat çekti. Geçmişteki karşılaşmalara atıfta bulunarak, iyi başlayıp erken gol atmanın daha fazla avantaj sağlayacağını sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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