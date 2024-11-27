Slavia Prag, Fenerbahçe Maçına Hazır
UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Slavia Prag, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Fortuna Arena'da, teknik direktör Jindrich Trpisovsky yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.
Isınma hareketlerinin ardından kanat organizasyonları üzerinde çalışan futbolcular, idmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde durdu. Takımın motivasyonu yüksek ve maça hazır olduğu gözlemlendi.
Slavia Prag ile Fenerbahçe arasında gerçekleştirilecek maç, yarın TSİ 23.00'te oynanacak.
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