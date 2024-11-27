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Slavia Prag, Fenerbahçe Maçına Hazır

Slavia Prag, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 20:22
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 20:22
Slavia Prag, Fenerbahçe Maçına Hazır

Slavia Prag, Fenerbahçe Maçına Hazır

UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Slavia Prag, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Fortuna Arena'da, teknik direktör Jindrich Trpisovsky yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı.

Isınma hareketlerinin ardından kanat organizasyonları üzerinde çalışan futbolcular, idmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde durdu. Takımın motivasyonu yüksek ve maça hazır olduğu gözlemlendi.

Slavia Prag ile Fenerbahçe arasında gerçekleştirilecek maç, yarın TSİ 23.00'te oynanacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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