Slavia Prag-Fenerbahçe Maçını Sascha Stegemann Yönetecek

Slavia Prag-Fenerbahçe Mücadelesinde Hakemler Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında, Slavia Prag ve Fenerbahçe takımları karşı karşıya gelecek. Almanya'nın deneyimli hakemi Sascha Stegemann, bu kritik mücadelede düdük çalacak.

28 Kasım Perşembe günü Prag'daki Eden Arena'da gerçekleşecek olan karşılaşmada, Stegemann'ın yardımcı hakemleri Marco Achmüller ve Christof Günsch olacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olarak atanırken, VAR olarak Benjamin Brand, AVAR pozisyonunda ise Tobias Reichel görev alacak.

Bu önemli karşılaşma, her iki takım için de büyük bir anlam taşıyor. Taraftarlar, hakem kararlarının maçın seyrini nasıl etkileyeceğini merakla bekliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.