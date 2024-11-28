Slavia Prag vs Fenerbahçe: İki Takımın Kadroları ve Hakemler Belli Oldu

Maç Detayları

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma gerçekleşecek. Slavia Prag, kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İşte karşılaşmanın detayları:

Stat Bilgisi

Stat: Eden Arena

Hakemler

Hakemler: Sascha Stegemann, Marco Achmüller, Christof Günsch (Almanya)

Takım Kadroları

Slavia Prag: Kinsky, Holes, Zima, Boril, Doudera, Zafeiris, Dorley, Diouf, Michez, Provod, Chory

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Mert Müldür, Fred, İsmail Yüksek, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko

Bu önemli mücadele, her iki takım için de kritik bir öneme sahip. Futbolseverler, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.