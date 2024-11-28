Slavia Prag vs Fenerbahçe: İki Takımın Kadroları ve Hakemler Belli Oldu

Maç Detayları
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma gerçekleşecek. Slavia Prag, kendi sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İşte karşılaşmanın detayları:
Stat Bilgisi
Stat: Eden Arena
Hakemler
Hakemler: Sascha Stegemann, Marco Achmüller, Christof Günsch (Almanya)
Takım Kadroları
Slavia Prag: Kinsky, Holes, Zima, Boril, Doudera, Zafeiris, Dorley, Diouf, Michez, Provod, Chory
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Mert Müldür, Fred, İsmail Yüksek, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko
Bu önemli mücadele, her iki takım için de kritik bir öneme sahip. Futbolseverler, bu karşılaşmayı heyecanla bekliyor.
Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.