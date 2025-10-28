SMS Grup Efeler Ligi: Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor 3-1 Rams Global Cizre Belediyespor

2. haftada ev sahibi üstünlüğü

SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, sahasında Rams Global Cizre Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekip, setlerde istikrarlı bir oyun sergileyerek üç seti hanesine yazdırdı; konuk ekip ise bir set almayı başardı.

Bu sonuçla Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ligdeki mücadelesine güçlü bir başlangıç yaptı.

