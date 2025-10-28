SMS Grup Efeler Ligi: Ziraat Bankkart, Gebze Belediyespor'u 3-1 Yendi

2. hafta mücadelesinde konuk ekip zafere ulaştı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında, Ziraat Bankkart deplasmanda Gebze Belediyespor'u mağlup etti.

Karşılaşma sonunda skoru belirleyen takım Ziraat Bankkart olurken; mücadele 3-1 sonuçlandı.

Maç, ligdeki dengeleri etkileyecek sonuçlardan birine sahne oldu ve her iki takımın performansı gelecek haftalar için merak konusu olacak.

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 2. haftasında Gebze Belediyespor ile Ziraat Bankkart Gebze Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Gebze Belediyespor'dan Yasin (19) ve Yiğit (7), rakip oyuncu Nimir (14) ile mücadele etti.