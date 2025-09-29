SMS Grup Sarıyer, Adana Demirspor'u 3-0 ile geçti — Trendyol 1. Lig 8. Hafta

Trendyol 1. Lig 8. haftasında SMS Grup Sarıyer, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 22:05
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 22:05
Trendyol 1. Lig | 8. hafta sonucu

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında oynanan maçta SMS Grup Sarıyer, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 mağlup etti.

Karşılaşma, Sarıyer adına net bir galibiyetle sonuçlanırken, ev sahibi ekip Adana Demirspor beklenen performansı ortaya koyamadı.

SMS Grup Sarıyer'in deplasmanda aldığı bu farklı skor, takım için önemli bir moraller artırıcı sonuç olarak öne çıktı.

Maçın resmi skoru: Adana Demirspor 0 - SMS Grup Sarıyer 3.

