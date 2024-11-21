Son Heung-min'den Filistinli Futbolculara Destek Mesajı!

Son Heung-min'den Filistinli Futbolculara Cesaret Verici Övgü

Güney Kore Milli Takımı Kaptanı Son Heung-min, 2026 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Filistin ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrasında Filistinli futbolcuları övdü. Son, Filistin takımının gösterdiği mücadele ve kararlılığın takdir edilmesi gerektiğini vurguladı.

Maç Sonrası Açıklamalar

Ürdün'ün başkenti Amman'daki statta oynanan karşılaşmanın ardından konuşan Son, "Maç kolay değildi. Filistin takımını alkışlamak istiyorum. Zor durumlarda bile bu kadar sıkı çalışmalarından ders çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Filistin Takımının Zorlukları

Filistin Milli Takımı, İsrail işgali nedeniyle maçlarını tarafsız sahada oynamak durumunda kalıyor. B Grubu'nda, Güney Kore maçı için Ürdün'de sahaya çıkan Filistin Milli Takımı, ev sahibi takım olarak Ürdün mücadelesini Malezya'da, Kuveyt karşılaşmasını ise Katar'da oynadı.

Grup Durumu

Güney Kore, 14 puanla grubun zirvesinde yer alırken, Filistin 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle son sırada, sadece 3 puanla grupta mücadele etmeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.