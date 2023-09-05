Sosyal medyada tepki büyüdü, Galatasaray tranfer kararını iptal etti

Trendyol Süper Lig'i 4. hafta maçlarında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Galatasaray, rakibini 3-0 yenerek sahadan galip olarak ayrıldı. Sarı-Kırmızılı ekip, aldığı bu galibiyetle birlikte lig puanını 7'ye çıkardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, diğer taraftan da transfer çalışmalarına da hız verdi. Teknik hoca Okan Buruk'un isteği üzerine orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Uruguaylı oyuncu Matias Vecino ile görüştü ve onunla bir anlaşmaya vardı.

TRANSFER İPTAL EDİLDİ





Bugün İstanbul'a gelecek olan 32 yaşındaki oyuncu için baş döndürücü bir gelişme yaşanırken transferin iptal edildiği öğrenildi. Yağız Sabuncuoğlu'ndan alınan bilgiye göre, Galatasaray'ın Matias Vecino'yu taşımak üzere kiraladığı özel jet, İtalya'ya gitmekten vazgeçerek İngiltere'ye yeni rotasını güncelledi.

Sarı - kırmızılıların gündemindeki diğer orta saha oyuncuları arasında Van de Beek anguy Ndombele de olduğu belirtiliyor. Galatasaray'ın sürpriz transferle uçağı Türkiye'ye getireceği bilgisi var.